Мастера из древнего Суздаля создали уникальный набор летающих матрёшек
А сейчас о новейшей...
Мастера из древнего Суздаля создали уникальный набор летающих матрёшек
А сейчас о новейшей разработке из Суздаля. Мастера из древнего города создали набор летающих матрёшек.
Они как бы кружатся в хороводе над картой страны. Матрёшки, всего их семь, выполнены каждая в собственной технике и символизируют разные регионы страны.
Для создания эффекта левитации мастера использовали электромагниты. Инсталляция будет сопровождаться музыкальным трэком, который будет создавать ощущение того, что матрешки танцуют.
Дмитрий Грязнов, токарь-резчик:
- Задача была сделать левитирующих матрёшек над картой России. Мы создали стилизованную карту России и над ней расположили матрёшек разных школ росписи.