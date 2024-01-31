Мастера из древнего Суздаля создали уникальный набор летающих матрёшек А сейчас о новейшей...

Мастера из древнего Суздаля создали уникальный набор летающих матрёшекА сейчас о новейшей разработке из Суздаля. Мастера из древнего города создали набор летающих матрёшек.Они как бы кружатся в хороводе над картой страны. Матрёшки, всего их семь, выполнены каждая в собственной технике и символизируют разные регионы страны.Для создания эффекта левитации мастера использовали электромагниты. Инсталляция будет сопровождаться музыкальным трэком, который будет создавать ощущение того, что матрешки танцуют.Дмитрий Грязнов, токарь-резчик:- Задача была сделать левитирующих матрёшек над картой России. Мы создали стилизованную карту России и над ней расположили матрёшек разных школ росписи.