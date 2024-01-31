В январе в полицию обратилась жительница Судогодского района. Она пожаловалась на менеджера организации, где заказала памятник на могилу родственнику. Дело в том, что клиентка оставила

В январе в полицию обратилась жительница Судогодского района. Она пожаловалась на менеджера организации, где заказала памятник на могилу родственнику. Дело в том, что клиентка оставила предоплату, после этого “менеджер” перестал выходить на связь, а расположенный во Владимире офис – закрыт. В полиции выяснили, что организации, представителем которой якобы являлся злоумышленник, вообще не существует. Помещение для