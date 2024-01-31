Семейное сообщество “Движение первых” запускает акцию “Семьи на лыжне”. Жители города уже начали выкладывать первые фотографии с семейных лыжных прогулок. Чтобы принять участие

Семейное сообщество “Движение первых” запускает акцию “Семьи на лыжне”. Жители города уже начали выкладывать первые фотографии с семейных лыжных прогулок. Чтобы принять участие в акции, необходимо вместе с родными встать на лыжню и сделать совместное фото. Снимок нужно выложить на своей странице Вконтакте с хэштегами #семьиналыжне, #РодныеЛюбимые33. Акция проходит до 12 февраля. Фотографии, опубликованные до