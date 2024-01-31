Сотрудники ФСБ и УМВД провели мероприятие по выявлению мигрантов в Киржачском районе. В результате выяснилось, что нелегальный труд иностранцев используют даже на крупном производстве.

Сотрудники ФСБ и УМВД провели мероприятие по выявлению мигрантов в Киржачском районе. В результате выяснилось, что нелегальный труд иностранцев используют даже на крупном производстве. Мигрантов выявили на производственной территории технопарка Русклимат ИКСЭЛ, а также в подпольном швейном цехе, расположенном в деревни Храпки. Также иностранцы, незаконно пребывающие в РФ, были обнаружены на производстве малых архитектурных форм,