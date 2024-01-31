На заседании коллегии УМВД по Владимирской области наградили сотрудников полиции и представителей...

На заседании коллегии УМВД по Владимирской области наградили сотрудников полиции и представителей поисково-спасательных отрядовИтоги работы за прошлый год подвели на заседании коллегии регионального МВД. Подробнее - Анастасия Сахарова.Более 300 тысяч заявлений о преступлениях приняли в областной полиции за год. Половина - кражи, грабежи и разбои.Валерий Медведев, начальник УМВД России по Владимирской области:- В 2023 году сократилось количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью: разбоев, грабежей, квартирных краж, автомобильных краж, изнасилований.Однако, увеличилось число киберпреступлений.За год жители региона добровольно отдали мошенникам свыше миллиарда рублей. Также в поле зрения правоохранителей - незаконный оборот наркотиков. Изъяты 620 килограммов наркотических и психотропных веществ. Ликвидированы 7 нарколабораторий, пресечены 3 международных канала распространения.Пётр Бузин, заместитель начальника УМВД России по Владимирской области:- Наркотические вещества после решения суда, которое вступает в законную силу, подлежат комиссионному уничтожению. Составляется акт. И, как правило, они сжигаются.Сотрудники МВД обеспечивают порядок на массовых мероприятиях региона. 26 000 полицейских дежурили во время спортивных, культурных, религиозных событий. И новогодних торжеств.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Нагрузка была огромной. В такие крепкие морозы на сотрудников ГИБДД. Благодарю вас за стойкость, героизм. Без вашей помощи обеспечить порядок было бы невозможно.Сейчас 50 сотрудников МВД несут службу в зоне СВО. И боевое дежурство - в регионах северного кавказа. 2024 год - юбилейный для владимирского управления, ему исполняется 80 лет. На заседании шесть сотрудников полиции получили государственные награды."За проявленные настойчивость и решительность при проведении поисковых мероприятий" наградили представителей поисково-спасательных отрядов.Александр Грехов, старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по г.Владимиру:- Первый раз в такой аудитории, в такой обстановке получаю такую высокую для меня награду. 9 лет работаю. Несколько участков поменял. Но профессия мне нравится, нравится общение с людьми. И в целом служебные задачи, которые мы выполняем.Сегодня сотрудники МВД выполняют государственные задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. Их работа - почти всегда с риском для жизни. Часто - вдали от близких.Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"