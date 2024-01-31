Начальник отдела областной полиции Илья Моисеев рассказал, когда аферисты заговорят голосами,...

Начальник отдела областной полиции Илья Моисеев рассказал, когда аферисты "заговорят" голосами, сгенерированными нейросетьюДоля "классических" схем отъема денег у населения в арсенале телефонных мошенников велика. Но они внедряют новации. Когда аферисты "заговорят" голосами, сгенерированными нейросетью? И Почему полицейские не советуют "троллить" телефонных злодеев?В интервью "Вестям" рассказал начальник отдела областной полиции Илья Моисеев.