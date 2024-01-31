Ночью, с 20:00 31 января до 7:00 1 февраля, во Владимире пройдет уборка улиц, переходов и остановок от снега. Владимирцев просят не оставлять автомобили на некоторых улицах, чтобы машины не помешали
<a href="https://33live.ru/novosti/31-01-2024-nochyu-vo-vladimire-pochistyat-ot-snega-ulicy-ostanovki-i-perexody.html" target="_blank">Ночью во Владимире почистят от снега улицы, остановки и переходы</a> - Ночью, с 20:00 31 января до 7:00 1 февраля, во Владимире пройдет уборка улиц, переходов и остановок от снега. Владимирцев просят не оставлять автомобили на некоторых улицах, чтобы машины не помешали
[url=https://33live.ru/novosti/31-01-2024-nochyu-vo-vladimire-pochistyat-ot-snega-ulicy-ostanovki-i-perexody.html]Ночью во Владимире почистят от снега улицы, остановки и переходы[/url] - Ночью, с 20:00 31 января до 7:00 1 февраля, во Владимире пройдет уборка улиц, переходов и остановок от снега. Владимирцев просят не оставлять автомобили на некоторых улицах, чтобы машины не помешали