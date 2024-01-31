Ночью, с 20:00 31 января до 7:00 1 февраля, во Владимире пройдет уборка улиц, переходов и остановок от снега. Владимирцев просят не оставлять автомобили на некоторых улицах, чтобы машины не помешали

Ночью, с 20:00 31 января до 7:00 1 февраля, во Владимире пройдет уборка улиц, переходов и остановок от снега. Владимирцев просят не оставлять автомобили на некоторых улицах, чтобы машины не помешали работе спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Адреса улиц следующие: – Фатьянова; – Тихонравова; – Суздальский проспект; – Безыменского; – Растопчина; –