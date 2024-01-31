Первый вице-губернатор Александр Ремига рассказал о развитии экономики региона.

В рамках "Правительственного часа" 31 января первый заместитель губернатора Владимирской области, Александр Ремига, сообщил депутатам Законодательного Собрания о состоянии экономики региона по итогам 2023 года. Он отметил успешную адаптацию региональной экономики к новым условиям.В период с января по ноябрь прошлого года был достигнут рост основных экономических показателей. Индекс промышленного производства составил 109,4 процента, объем отгруженной продукции собственного производства достиг 117,1 процента или 823,6 млрд рублей, а инвестиции в основной капитал увеличились на 5,1 процента. Среднемесячная заработная плата одного работника, включая субъекты малого предпринимательства, выросла на 15 процентов и достигла 50,3 тыс. рублей.Важным событием в области в 2023 году стало открытие федеральной трассы М-12 "Восток" президентом Владимиром Путиным. Улучшение транспортной доступности способствовало созданию в регионе логистических и распределительных центров, складских комплексов, а также созданию необходимых условий для реализации новых инвестиционных проектов.Правительство региона уделяет значительное внимание адресной поддержке предприятий. В 2023 году областной фонд развития промышленности предоставил займы на модернизацию и развитие производства на сумму 108 млн рублей.Также одним из важных направлений работы является развитие туристического потенциала области. При поддержке федеральных органов власти создается новая инфраструктура, включающая комфортабельные объекты размещения, благоустроенные пляжи, детские площадки и новые туристические маршруты.