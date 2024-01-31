Выставка «Мстера многоликая» откроется в Музейном центре«Палаты» Владимиро-Суздальского музея-заповедника 3 февраля, а не 27 декабря 2023 года, как планировалось ранее. Там представят около 300

Выставка «Мстера многоликая» откроется в Музейном центре«Палаты» Владимиро-Суздальского музея-заповедника 3 февраля, а не 27 декабря 2023 года, как планировалось ранее. Там представят около 300 изделий мстерских мастеров, иконописцев и миниатюристов. История промысла охватывает почти 3 столетия, каждый этап обладает самобытными чертами, рассказали сотрудники музея. Мстера была одним из самых крупных центров иконописи в императорской России.