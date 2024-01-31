Погоду во Владимирской области в первый день февраля определит теплый атмосферный фронт. В...

Погоду во Владимирской области в первый день февраля определит теплый атмосферный фронт.В четверг, 1 февраля, на погоду региона 33 продолжит оказывать влияние приближающийся тёплый атмосферный фронт.Небо по-прежнему будет закрыто облаками, но вероятность осадков невелика.На дорогах и тротуарах сохранится гололедица.Температура воздуха -3…+2°.Ветер юго-западный 3-8 м/с.Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., это почти норма.Фото: Ray Hennessy on Unsplash