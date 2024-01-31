Появились подробности крупного пожара на обувном складе во Владимирской области Крупный пожар...

Появились подробности крупного пожара на обувном складе во Владимирской областиКрупный пожар сегодня около 4 утра случился в посёлке Муромцево в Судогодском районе. Горел обувной склад.Огонь охватил площадь в две с половиной тысячи квадратных метров. Работу затрудняло то, что внутри хранились горючие материалы. На месте работали 55 сотрудников МЧС и 27 единиц техники. О причинах и пострадавших не сообщается.Николай Захаров, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Владимирской области:- Выехали по повышенному номеру вызова. По прибытии было установлено, что горят три складских сооружения, имеется угроза распространения на соседние здания. пожар был локализован в 7.48.Еще одно происшествие случилось сегодня утром в поселке Сновицы Суздальского района. Там на конечной остановке вспыхнул автобус 53-его маршрута. Замкнуло проводку в моторном отсеке. Пассажиров в салоне уже не было. Перевозчик - ИП Тимофеев.Напомним, с завтрашнего дня другая его компания - ПОАТиС - уходит с городского рынка пассажирских перевозок.