Приезжий во Владимире насмерть забил мужа своей подруги. 34-летний житель Оренбургской области...

Приезжий во Владимире насмерть забил мужа своей подруги.34-летний житель Оренбургской области сентябре 2023 года был в гостях у своей знакомой в мкр. Коммунар, где они употребляли алкогольные напитки. Поговорив по телефону мужем своей подруги, мужчины встретились на улице, чтобы выяснить отношения.В результате, приезжий нанес 37-летнему потерпевшему множественные удары руками и ногами, его еле смогли остановить прохожие.На следующий день потерпевший был госпитализирован и спустя несколько дней от полученных телесных повреждений скончался, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Тем временем второй участник драки вернулся в Оренбург, где и был задержан.По результатам расследования уголовное дело направлено в суд.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.