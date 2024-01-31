Судебные приставы взыскали долги с жителя Гусь-Хрустального района.

Судебные приставы взыскали долги с жителя Гусь-Хрустального района. Об этом рассказала УФССП России по Владимирской области.Мужчина не платил алименты двоим сыновьям и задолжал 400 тыс. рублей. Также у него были непогашенные штрафы и кредиты. Общий размер долга достиг 1,6 млн рублей.«В рамках исполнительного производства были применены ограничения, включая запрет на выезд за пределы Российской Федерации и обращение взыскания на денежные средства», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Только после этого житель Гусь-Хрустального района рассчитался по долгам. Отмечается, что средства уже переведены взыскателям.