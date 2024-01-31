Об этом пишет пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура вмешалась в фиктивный брак ковровчанки и азербайджанца. Об этом пишет пресс-служба надзорного ведомства.Так, пара расписалась в августе того года. Цель – легализация нахождения иностранца в России. Кроме того, мигранта прописала их общая знакомая в свою квартиру. По факту, там мужчина не живёт.На данный момент прокуратура подала в Ковровский суд иск, чтобы признать бракосочетание недействительным и аннулировать его. Уже возбуждено уголовное дело. Расследование на контроле прокуроров.