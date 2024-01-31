Прокуратура Владимирской области заинтересовалась мощным пожаром на складе с обувью в поселке Муромцево Муромского района. Возгорание началось 31 января около 4 часов ночи. Площадь,

Прокуратура Владимирской области заинтересовалась мощным пожаром на складе с обувью в поселке Муромцево Муромского района. Возгорание началось 31 января около 4 часов ночи. Площадь, охваченная огнем, составила 2 500 квадратных метров. В МЧС о происшествии сообщили в 6:40 утра. Пламя никак не могли потушить из-за высокой горючей нагрузки. На месте работали 55 пожарных. Опасность состояла