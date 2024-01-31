ПРЯМОЙ ЭФИР: Кому не страшны коллекторы? Коллекторы, как они работают с просроченной...

ПРЯМОЙ ЭФИР: Кому не страшны коллекторы?Коллекторы, как они работают с просроченной задолженностью, какие у них права, как вести себя должнику?На эти и другие вопросы в программе юриста Ларисы Павловой «Ваше правою Актуально» ответит Дарья Ушакова, врио начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.Прямой эфир программы на Радио России- Владимир 2 февраля в 7 часов 20 минут.Телефон в студии 35-31-33, код города 4922