Ребята и учителя из Порецкой школы Суздальского района вяжут тёплые подарки для торопыжек Так...

Ребята и учителя из Порецкой школы Суздальского района вяжут тёплые подарки для "торопыжек"Так называют малышей, которые появились на свет раньше срока.Юные волонтёры запустили акцию "Привет, малыш".Вместе с родителями школьники вяжут крючками милые пледы, шапочки и носочки для новорождённых, вес которых меньше двух с половиной килограммов. И которым так нужны тепло и забота.В подарки уже укутались торопыжки из Областного перинатального центра.