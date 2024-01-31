Ребята и учителя из Порецкой школы Суздальского района вяжут тёплые подарки для торопыжек
Так...
Ребята и учителя из Порецкой школы Суздальского района вяжут тёплые подарки для "торопыжек"
Так называют малышей, которые появились на свет раньше срока.
Юные волонтёры запустили акцию "Привет, малыш".
Вместе с родителями школьники вяжут крючками милые пледы, шапочки и носочки для новорождённых, вес которых меньше двух с половиной килограммов. И которым так нужны тепло и забота.
В подарки уже укутались торопыжки из Областного перинатального центра.