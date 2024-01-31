Ремонта аварийного газопровода во Владимирской области пришлось добиваться через суд. На...

Ремонта аварийного газопровода во Владимирской области пришлось добиваться через суд.На территории Лакинска находится распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов №№ 1а-109 по ул. Ундол (нечетная сторона) протяженностью около 2 км, собственником которого является городская администрация.При этом опоры под распределительным газопроводом покосились и находятся в неудовлетворительном состоянии, ряд из них требует замены, вместе с тем, администрацией города Лакинска ремонтные работы своевременно не проведены. Плюс к тому, отсутствует договор на техническое обслуживание газопровода. И не обеспечивается безопасная подача газа.Все это создает угрозу возникновения аварийных ситуаций в населенном пункте, что нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокурором в Собинский горсуд направлен иск к администрации Лакинска об устранении нарушений.Судом требования межрайонного прокурора удовлетворены в полном объеме.Исполнение- на контроле прокуратуры.Фото: KWON JUNHO on Unsplash