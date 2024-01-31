Руководитель Федерации автоспорта Владимирской области Маргарита Данилова рассказала, какие планы у...
Руководитель Федерации автоспорта Владимирской области Маргарита Данилова рассказала, какие планы у гонщиков на 2024 год
А сейчас итоги года автоспортивные. В тридцать третьем регионе за прошедший год прошло сорок автомобильных гонок, одна из них в статусе Чемпионата России.
Какие планы у гонщиков на 2024-ый, нам рассказала руководитель Федерации автоспорта Владимирской области Маргарита Данилова.
Она стала гостем Радио России.