Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

Руководство больницы в Суздале не платило своим сотрудникам деньги за сверхурочную работу. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Обращение в надзорное ведомство написали медицинские работники. За январь того года 62-м сотрудникам медучреждения не была произведена оплата труда за работу вне графика. Более того, 53 работника не получили свою выплату стимулирующего характера.Главврачу Суздальской районной больницы выносились представления, но без толку. После этого в суд был подан иск. Только после этого требования прокурора были удовлетворены.