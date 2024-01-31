Сегодня последний день работы ООО «ПОАТиС» на маршруте 18С. Уже с завтрашнего дня этот автобус будет числиться на балансе «Владимирпассажиртранса». Об этом сообщили в мэрии. Напомним, ООО

Сегодня последний день работы ООО «ПОАТиС» на маршруте 18С. Уже с завтрашнего дня этот автобус будет числиться на балансе «Владимирпассажиртранса». Об этом сообщили в мэрии. Напомним, ООО «ПОАТиС» был вынужден расторгнуть контракт с администрацией. Как сообщает источник “Шестого канала”, причина ухода – дефицит кадров и штрафы. Организация терпит убытки. К слову, за последнее время это