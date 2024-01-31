Смотрите Вести в 14.30: Горячая утренняя сводка Экстренный вызов - Крупный пожар в...

Смотрите "Вести" в 14.30: "Горячая" утренняя сводкаЭкстренный вызов- Крупный пожар в Судогодском районе. И вспыхнувший автобус - в Суздальском. "Горячая" утренняя сводка.Народная тропа- В Собинском районе пешеходы ходят по краю. Когда в Лакинске наконец восстановят снесенный большегрузом надземный переход?Дело в деталях- И зачем токарю информатика? Федеральный проект "Профессионалитет". В чем суть и какие владимирские колледжи подключились?