Смотрите Вести в 14.30: Горячая утренняя сводка
Экстренный вызов
- Крупный пожар в...
Смотрите "Вести" в 14.30: "Горячая" утренняя сводка
Экстренный вызов
- Крупный пожар в Судогодском районе. И вспыхнувший автобус - в Суздальском. "Горячая" утренняя сводка.
Народная тропа
- В Собинском районе пешеходы ходят по краю. Когда в Лакинске наконец восстановят снесенный большегрузом надземный переход?
Дело в деталях
- И зачем токарю информатика? Федеральный проект "Профессионалитет". В чем суть и какие владимирские колледжи подключились?