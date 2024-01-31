Смотрите Вести в 9.00: чтобы попасть в другую часть города, приходится рисковать
Народная...
Смотрите "Вести" в 9.00: чтобы попасть в другую часть города, приходится рисковать
Народная тропа
- Чтобы попасть в другую часть города, приходится рисковать. Когда в Лакинске наконец восстановят снесенный большегрузом надземный переход?
Открытие года
- Начало положено. Губернатор Александр Авдеев дал старт Году семьи во Владимирской области.
Дело в деталях
- И зачем токарю информатика? Как в регионе реализуется федеральный проект "Профессионалитет" и какие колледжи задействованы?