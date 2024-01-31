Жители могут получить качественную медпомощь рядом с домом.

Жители могут получить качественную медпомощь рядом с домом.С 2012 года в Троицком и Новомосковском округах ввели в эксплуатацию 26 объектов здравоохранения, написал в своем мэр столицы Сергей Собянин."14 учреждений — больницы, подстанции скорой помощи, амбулатории и детско-взрослые поликлиники – построил город", – уточнил он.Самыми крупными проектами Собянин назвал многопрофильный клинический центр "Коммунарка", детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в Щербинке и детско-взрослую поликлинику в поселении Сосенском на 750 посещений.12 медицинских учреждений возвели инвесторы. Поликлиники работают по новому московскому стандарту.По словам Собянина, в Новой Москве создается сеть медучреждений для оказания качественной помощи. Каждый житель может пройти обследование на качественном оборудовании рядом с домом и получить консультации специалистов узкого профиля.Ранее мэр Москвы о развитии образовательной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах. К 2035 году в ТиНАО построят 320 детских садов, 170 школ и около 100 культурно-досуговых объектов.