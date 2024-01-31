Инцидент произошел в середине января на одной из улиц районного центра. 27-летний мужчина нашел карту вместе с пин-конвертом. Испытание на честность он провалил. Злоумышленник специально

Инцидент произошел в середине января на одной из улиц районного центра. 27-летний мужчина нашел карту вместе с пин-конвертом. Испытание на честность он провалил. Злоумышленник специально пошел в банкомат, который находится как можно дальше от места находки, там он снял 3 тысячи рублей. Деньги мужчина потратил на личные нужды. Списание денег и пропажу карты заметила владелица,