Во Владимирской области судебный пристав Эдуард Петров изготавливает носилки для участников специальной военной операции.

Во Владимирской области судебный пристав Эдуард Петров изготавливает носилки для участников специальной военной операции. Об этом рассказала УФССП России по региону.Эдуард не первый год помогает военнослужащим. Так, в 2023 году он мастерил металлические печи, а теперь освоил производство пластиковых эвакуационных носилок. В работе приставу помогает его жена. Этому делу супруги посвящают всё свободное время.«Эдуард планирует продолжать заниматься изготовлением волокуш, а также помогать гуманитарной помощью бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.