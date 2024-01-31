Об этом написали в телеграм-канале владимирского Избиркома.

Участники олимпиады «Софиум» получат преимущество при поступлении во Владимирский государственный университет. Об этом написали в телеграм-канале владимирского Избиркома.Так, находящиеся на отборочном этапе Всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права и процесса ребята смогут получить от одного до семи дополнительных баллов. Направление и специальность не имеет значения.По информации пресс-службы избирательного комитета, сейчас в ВлГУ уже учатся те, кто когда-то участвовал в «Софиуме». Эти студенты показывают сейчас хорошие академические результаты.