Преподаватель владимирского музыкального колледжа скончался вчера, 30 января.
Ушёл из жизни заслуженный работник культуры РФ Эдгар Мартьянов. Преподаватель владимирского музыкального колледжа скончался вчера, 30 января.
Мужчина являлся выпускником саратовского музыкального училища и консерватории. Эдгар Георгиевич Мартьянов преподавал во Владимире в педагогическом институте, в ВОМК имени Бородина, к капелле мальчиков. Среди его предметов было специальное и общее фортепьяно, камерный ансамбль и концертмейстерство.
Выдающийся человек также работал в филармонии, участвовал с вокалистами в лекториях, а в 2007 году его удостоили звания «Заслуженный работник культуры РФ».
Прощание состоится завтра, 1 февраля, в 9:00 в храме Архангела Михаила у Студёной горы.