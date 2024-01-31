Преподаватель владимирского музыкального колледжа скончался вчера, 30 января.

Ушёл из жизни заслуженный работник культуры РФ Эдгар Мартьянов. Преподаватель владимирского музыкального колледжа скончался вчера, 30 января.Мужчина являлся выпускником саратовского музыкального училища и консерватории. Эдгар Георгиевич Мартьянов преподавал во Владимире в педагогическом институте, в ВОМК имени Бородина, к капелле мальчиков. Среди его предметов было специальное и общее фортепьяно, камерный ансамбль и концертмейстерство.Выдающийся человек также работал в филармонии, участвовал с вокалистами в лекториях, а в 2007 году его удостоили звания «Заслуженный работник культуры РФ».Прощание состоится завтра, 1 февраля, в 9:00 в храме Архангела Михаила у Студёной горы.