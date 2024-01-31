Кадры появились в местном паблике, как уточнялось в подписи к видео – в танцевальном зале прорвало трубу с горячей водой. В школе прозвучало 4 тревоги о пожаре, в воде оказались первый этаж и

Кадры появились в местном паблике, как уточнялось в подписи к видео – в танцевальном зале прорвало трубу с горячей водой. В школе прозвучало 4 тревоги о пожаре, в воде оказались первый этаж и столовая. По кадрам видно, как дети гуляют среди вёдер, в которые капает кипяток. Пост в соц.сетях прокомментировала администрация Коврова. Из сообщения администрации