Об этом поведала на форуме «Россия» генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.

В подготовке к спектаклю к юбилею Суздаля присоединится команда соцсети «ВКонтакте». Об этом поведала на форуме «Россия» генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.Так, к 1000-летию города готовится интерактивный рассказ, который покажут жители Суздаля с помощью экспонатов музея. ВСМЗ уже подготовил различные экспозиции, которые передают столетия города. Это различные предметы, памятники или же архивные документы.По словам Екатерины Проничевой, специалисты из «ВКонтакте» помогут создать спектакль, который на современном языке передаст гостям Суздаля его историю, а показывать его будут те, кто жили в этом месте и создавали его на протяжении стольких лет. То есть, спектакль будет «проиллюстрирован музейными предметами».