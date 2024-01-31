В результате ДТП с автоцистерной пробка на трассе во Владимирской области растянулась на...

В результате ДТП с автоцистерной пробка на трассе во Владимирской области растянулась на километры.Видео и фото разместили очевидцы в соцсетях.По предварительным данным на дороге Александров-Карабаново (на въезде в Карабаново со стороны Александрова) в Александровском районе столкнулись два легковых автомобиля и автоцистерна-большегруз.Сообщений о пострадавших нет.Информация уточняется.Фото и видео: https://vk.com/alexautolive