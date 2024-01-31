В селе под Владимиром загорелся рейсовый автобус. Сегодня, 31 января, в 8 часов 40 минут поступил...

В селе под Владимиром загорелся рейсовый автобус.Сегодня, 31 января, в 8 часов 40 минут поступил сигнал о возгорании автобуса на Центральной улице села Сновицы суздальского района.По предварительным данным, у рейсового автобуса горел моторный отсек на площади 4 кв. м., сообщила пресс-служба ГУ МВД по Владимирской области.Сведений о погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекаются 2 единицы техники и 6 человек личного состава.Пресс-служба ГУ МВД по Владимирской области.