На одном из частных предприятий Собинского района правоохранители обнаружили граждан среднеазиатской страны, которые изготавливали рыбные консервы.

На одном из частных предприятий Собинского района правоохранители обнаружили граждан среднеазиатской страны, которые изготавливали рыбные консервы. При этом работники не имели необходимых разрешений и находились в России с нарушением установленного порядка пребывания. Такой информацией поделилась УМВД России по Владимирской области.Стражи порядка составили 92 административных протокола. Кроме того, у 20 мигрантов аннулировали действующие визы.Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 13 иностранцев будут принудительно выдворены из нашей страны.«Следователем ОМВД России по Собинскому району в отношении троих фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 322.1 УК РФ», - приводит пресс-служба слова Ирины Волк.