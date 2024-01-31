Об этом пишет прокуратура Владимирской области.

В Вязниках онкобольного не обеспечивали необходимым лекарством. Об этом пишет прокуратура Владимирской области.Только после вмешательства надзорного аппарата жительнице Вязников выдали положенный медикамент. Случилось это после обращения больной женщины в прокуратуру. По её словам, препарат, который ей прописали и который она вправе получать бесплатно, но четыре месяца лекарства она не получала.Вязниковской межрайонной прокуратурой проводятся проверки, которые должны выяснить и пресечь произошедший инцидент. В отношении виновных будут приняты меры реагирования.