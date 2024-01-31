Перед судом предстанет житель Владимира.

Перед судом предстанет житель Владимира. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Преступление было совершено в сентябре прошлого года. Правоохранители установили, что обвиняемый находился в гостях у подруги, с которой распивал спиртное. В это время даме позвонил муж, начал ревновать и угрожать собутыльникам.Вскоре супруг приехал лично, и между мужчинами завязалась ссора. Подозреваемый жестоко избил мужа руками и ногами. Потерпевший получил тяжёлые травмы и умер в больнице.В настоящий момент уголовное дело в отношении владимирца передано в суд. Отмечается, что фигуранту грозит до 15 лет заключения.