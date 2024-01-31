Ежегодный анализ был опубликован федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Владимирская область стала лидером Центрально-Федерального округа по самым грязным водоёмам. По России наш регион занял третье место. Ежегодный анализ был опубликован федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.88,2% всех рек и озёр на территории области считаются «грязными и очень грязными»; 5,9% – «загрязнёнными и очень загрязнёнными»; «экстремально грязными» считаются те же 5,9% среди общего числа водоёмов.В этом антирейтинге наш регион обогнали только ЯНАО и ХМАО.