Полицейские задержали 39-летнего ранее судимого жителя Судогодского района.

Полицейские задержали 39-летнего ранее судимого жителя Судогодского района. Мужчину обвиняют в мошенничестве. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Жертвами фигуранта стали несколько человек. Одна из потерпевших сообщила правоохранителям, что заказала в некой организации памятник на могилу. Дама оставила предоплату «менеджеру» фирмы, однако больше его не видела. Офис организации во Владимире тоже оказался закрыт.Стражи порядка вскоре выяснили, что такой фирмы просто не существует, а помещение мужчина арендовал, чтобы ввести в заблуждение граждан. Общая сумма нанесённого обвиняемым ущерба оценивается в 770 тыс. рублей.В настоящий момент в отношении жителя Судогодского района возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под стражей.