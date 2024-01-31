Владимирские семьи приглашаются к участию в литературном марафоне
В рамках объявленного...
Владимирские семьи приглашаются к участию в литературном марафоне
В рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Года семьи во Владимирской области стартовал литературный марафон «Читаем всей семьёй».
Марафон проводится с 29 января по 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.
Участвовать в нём могут не только дети и родители. Чем больше членов семьи будут задействованы, тем интереснее: приглашайте бабушек и дедушек, пусть включаются в процесс дяди и тёти.
Для участия в литературном марафоне нужно представить информацию об опыте и традициях совместного семейного чтения в виде краткого эссе, истории-сюжета, стихотворения или видеоролика совместного семейного чтения (длительностью до 3-х минут).
Эти работы принимают в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и комплексных центра социального обслуживания населения региона по месту жительства семей.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области