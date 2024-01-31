Во Владимире прошли пожарно-тактические учения.

Во Владимире прошли пожарно-тактические учения. Об этом 30 января рассказала ГУ МЧС России по региону.В качестве объекта для проведения занятий был выбран торговый центр «Подкова». Спасатели отрабатывали тушение условного пожара и эвакуацию людей из здания. Одного человека сняли прямо с крыши строения.Всего на учениях были задействованы 40 сотрудников и 12 специальных машин.«Бедам при пожаре в ТЦ не бывать», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.