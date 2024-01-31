Драка со смертельным исходом произошла в микрорайоне Коммунар в сентябре. В преступлении обвиняют 34-летнего жителя Оренбургской области. Как сообщили в Следкоме, мужчина приехал во

Драка со смертельным исходом произошла в микрорайоне Коммунар в сентябре. В преступлении обвиняют 34-летнего жителя Оренбургской области. Как сообщили в Следкоме, мужчина приехал во Владимир на заработки. В злополучный день он выпивал в гостях у своей знакомой. В какой-то момент обвиняемый поссорился по телефону с супругом подруги, с которым она находились в стадии развода. Чтобы