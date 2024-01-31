Во Владимире на одном из автобусных маршрутов будет работать временный перевозчик. С четверга, 1...

Во Владимире на одном из автобусных маршрутов будет работать временный перевозчик.С четверга, 1 февраля, перевозка пассажиров по маршруту № 18С «Рябинка - Лесной» будет временно осуществляться автобусами АО «Владимирпассажиртранс» - до проведения конкурса, сообщила пресс-служба администрации Владимира.Напомним, что комиссией по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории города Владимира было принято решение о расторжении муниципального контракта с ООО «ПОАТиС», обслуживающего автобусный маршрут № 18С, на основании их обращения.Первый рейс маршрута № 18С стартует в будние дни в 5 часов 50 минут утра, а в выходные и праздничные в 6 часов 15 минут с остановки «Лесной».Последний рейс с остановки «Лесной» отправляется ежедневно в 22 часа 20 минут.Фото: пресс-служба администрации Владимира.