Женщина из Владимира чудом избежала гибели – на улице Разина ее чуть не убила сосулька, летящая с пятого этажа. Вот это видео с камер наблюдения местного магазина появилось в социальных

Женщина из Владимира чудом избежала гибели – на улице Разина ее чуть не убила сосулька, летящая с пятого этажа. Вот это видео с камер наблюдения местного магазина появилось в социальных сетях 31 января. На кадрах запечатлен “второй день рождения” одной из жительниц города – огромная льдина пролетела в сантиметрах от женщины и разбилась на тысячи