Пьяного 50-летнего пассажира из Красноярского края сняли с поезда за матерную брань. Мужчина ехал в Москву из Нижнего Новгорода на «Ласточке». Проехав половину пути, его высадили прямо в руки

Пьяного 50-летнего пассажира из Красноярского края сняли с поезда за матерную брань. Мужчина ехал в Москву из Нижнего Новгорода на «Ласточке». Проехав половину пути, его высадили прямо в руки полицейским на станции во Владимире. Об этом сообщает УМВД на транспорте. С матом мужчина обращался не только к другим пассажирам, но и к работникам поездной бригады.