Во Владимире сотрудники МЧС проводят масштабные пожаро-тактические учения по ликвидации...

Во Владимире сотрудники МЧС проводят масштабные пожаро-тактические учения по ликвидации возгоранийВ связи с участившимися пожарами сотрудники МЧС проводят масштабные пожаро-тактические учения по ликвидации возгораний. В них задействуют все подразделения Владимирского гарнизона.Накануне во Владимире эвакуировали посетителей и сотрудников мебельного центра на улице Куйбышева. Пожарные отрабатывали навыки тушения условного пожара с применением звеньев газодымозащитной службы.По легенде один человек не смог самостоятельно покинуть здание. Спасатели вывели его на крышу и спустили на землю с помощью автолестницы.Роман Коркин, начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Владимирской области:- Всего в учениях были задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники. Общая оценка подразделений - "хорошо".