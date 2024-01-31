Во Владимире сотрудники МЧС проводят масштабные пожаро-тактические учения по ликвидации...
Во Владимире сотрудники МЧС проводят масштабные пожаро-тактические учения по ликвидации возгораний
В связи с участившимися пожарами сотрудники МЧС проводят масштабные пожаро-тактические учения по ликвидации возгораний. В них задействуют все подразделения Владимирского гарнизона.
Накануне во Владимире эвакуировали посетителей и сотрудников мебельного центра на улице Куйбышева. Пожарные отрабатывали навыки тушения условного пожара с применением звеньев газодымозащитной службы.
По легенде один человек не смог самостоятельно покинуть здание. Спасатели вывели его на крышу и спустили на землю с помощью автолестницы.
Роман Коркин, начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Владимирской области:
- Всего в учениях были задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники. Общая оценка подразделений - "хорошо".