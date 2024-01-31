Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

В 2023 году во Владимирской области были найдены случаи заболевания эхинококкозом. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.Опасное заболевание характеризуется присутствием в органах больного ленточного червя. Места обитания паразита обширны – это могут быть лёгкие, печень или же головной мозг. Если червь задержится надолго, то больной может почувствовать сдавливание внутренних органов и мягких тканей. Также отходы жизнедеятельности червя токсично сказывается на организме в целом. Стадий заболевания три – бессимптомная, средняя и осложнённая.Так, в том году было выявлено лишь два случая заражения. Его трудно диагностировать, но если не сделать это вовремя, то человека может ждать смерть.