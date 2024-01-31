Жителей Владимирской области приглашают принять участие в литературном марафоне «Читаем всей семьёй».

Жителей Владимирской области приглашают принять участие в литературном марафоне «Читаем всей семьёй». Об этом 31 января рассказала регионального правительства.Мероприятие проводится в рамках Года семьи. Для участия в марафоне зовут владимирцев всех возрастов: детей и их родителей, бабушек и дедушек. Семьи просят написать стихотворение или сочинение, а также снять видеоролик о совместном чтении.«Работы принимают в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и комплексных центра соцобслуживания населения по месту жительства», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.Марафон продлится до 7 февраля 2024 года.