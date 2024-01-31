Во Владимирской области реализуется федеральный проект Профессионалитет На базе образовательных...

Во Владимирской области реализуется федеральный проект "Профессионалитет"На базе образовательных учреждений создаются кластеры по подготовке рабочих кадров. Из индустриального колледжа - Полина Лаптева.Александр Шибаев, студент Владимирского индустриального колледжа:- По колено в стружке, по локоть - в масле. Мифы о профессии токаря больше не актуальны. В будущую профессию попадают все также - через практику. Вот только свои навыки будущие токари, фрезеровщики, сварщики оттачивают на современном оборудовании.Александр Шибаев, студент Владимирского индустриального колледжа:- На компьютере мы составляем программу и загружаем ее в станок. Мы ищем программу, которую мы составили, загружаем заготовку, зажимаем ее, и приступаем к работе.Александр, студент 2 курса индустриального колледжа, свой выбор сделал. Осваивает фрезерный станок с ЧПУ. Процесс автоматизирован, работать с машиной безопаснее, чем на обычных механических станках. Студент признается, обработка металла и устройство всех этих агрегатов привлекали еще со школы. А участие в профессиональных соревнованиях предопределило выбор учебного заведения.Александр Шибаев, студент Владимирского индустриального колледжа:- В процессе обучения уже что освоил, что больше нравится? Освоил я как работу за станком, так и программирование за компьютером. Больше всего мне, конечно нравится работа за станком. Металлообработка за ней очень приятно наблюдать как лишняя стружка снимается, как лишний металл в общем обрабатывается.В классе инженерного дизайна студенты создают чертежи деталей, занимаются программированием, моделированием и 3д печатью будущих изделий.Никита Афанасьев, студент Владимирского индустриального колледжа:- Это механизм. Крутишь ручку и за счет шестереночных передач увеличиваются обороты и моторчик разрабатывает электричество.Высокоточный и современный парк оборудования колледжа позволяют подготовить грамотных специалистов для региона. Между инженером и работником за станком грань всё тоньше.Эдуард Черкасов, директор Владимирского индустриального колледжа:- Наше оборудование - оно нацелено не на массовое производство, а на мелкосерийное. Когда мы обучаем этому студентов, естественно у них расширяется круг компетенций. Наладчики, токаря, фрезеровщики на станках с ЧПУ, радиомонтажники, сварщики. И эти профессии очень востребованы на крупных заводах и небольших маленьких предприятиях.Потребность в молодых рабочих кадрах велика. В следующем году планируется увеличить набор ребят в группу наладчиков. По проекту "Профессионалитет" продолжится партнерство учреждений среднего профессионального образования с ведущими предприятиями региона.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Ключевыми элементами в профессионалитете является подготовка кадров среднего профессионального звена под задачи промышленных предприятий на территории региона. В частности у нас участвуют 2 колледжа. Это колледж при Ковровской академии и Гусевской стекольный колледж. Мы получим первоклассных специалистов по техническим специальностям, которые востребованы в экономике региона.На реализацию проектов по модернизации образовательных кластеров будет направлено 200 миллионов рублей из федерального бюджета. 12 миллионов - из регионального. Большую сумму в индустриально будущее инвестируют партнеры. Создание производственно образовательных кластеров идет по линии машиностроения и химической отрасли.Полина Лаптева, Андрей Беляков "Вести-Владимир".