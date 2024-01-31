Об этом рассказал Александр Авдеев на итоговом заседании регионального УМВД России.

Во Владимирской области стали реже хулиганить несовершеннолетние. Об этом рассказал Александр Авдеев на итоговом заседании регионального УМВД России.Так, общий показатель упал на 30% – это в шесть раз лучше, чем средний показатель по Центрально-Федеральному округу.Число опасных преступлений уменьшилось не только среди подростков, но и в принципе. Меньше стало грабежей, разбоев и воровства. На повестке дня, по словам губернатора, коррупция, мошенничество и безопасность дорожного движения.