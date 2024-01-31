Приобретение нового оборудование, открытие ФАПов, ремонт медицинских объектов, реконструкция поликлиники – всё это запланировано региональным министерством здравоохранения на 2024 год в

Приобретение нового оборудование, открытие ФАПов, ремонт медицинских объектов, реконструкция поликлиники – всё это запланировано региональным министерством здравоохранения на 2024 год в рамках нацпроекта. Власти намерены открыть 14 фельдшерско-акушерских пунктов. Запланировано и строительство поликлиник – в Суздальской и Собинской районных больницах, а также детской поликлиники в Кольчугинской ЦРБ. Плюс капитальный ремонт 13 ФАПов и врачебных амбулаторий