Во Владимирской области врачам районной больницы не платили сверхурочные. Установлено, что в...

Во Владимирской области врачам районной больницы не платили сверхурочные.Установлено, что в нарушение установленных требований 62 медицинским сотрудникам райбольницы за январь 2023 года не произведена в полном объеме оплата труда за сверхурочную работу.Кроме этого, 53 работникам не осуществлены выплаты стимулирующего характера, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Главному врачу ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» прокурором вносилось представление. Но нарушения так и не были устранены. Тогда межрайонным прокурором в Суздальский районный суд был направлен иск.Суд согласился с доводами прокуратуры, на больницу возложена обязанность произвести медицинским работникам предусмотренные законодательством выплаты.Ситуация на контроле межрайонного прокурора.Фото https://unsplash.com/